إزالة تعديات بمساحة 3050 م2 ضمن الموجة الـ18 في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي، للحفاظ على حق الشعب ومواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي الحاسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة تعديات بمساحة 3050 م2 ضمن الموجة 18 في دمياط

وفى هذا الصدد، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 19 حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية جسور النيل بمساحة 3050 م2، بمركز كفر سعد وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم ضمن أعمال الموجة الـ 18.

وذكرت «المحافظ» أن أجهزة المحافظة تتعامل وبحسم مع أي حالة تعدٍ فى المهد، مؤكدة أنه يتم تطبيق القانون على المخالفين كما أصدرت المحافظ تعليمات مشددة برصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.

محافظ دمياط : لن نتهاون في استرداد أملاك الدولة

ووجهت المحافظ بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفوري لأي حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدةً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة، للحفاظ على حق الشعب، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وكان تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم عدد 100 مقبرة بدون رفات.