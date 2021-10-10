مجمع الخدمات يزين نزلة البدرمان بالمنيا ونقطة إسعاف لخدمة الأهالي

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه تم تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنزلة البدرمان في إطار متابعة لمشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، مدينة ديرمواس، وتبقى فقط سقف دوره الثالث واستكمال المباني و البدء في أعمال التشطيبات.

كما تم تفقد مشروع المجمع الزراعي بنزلة البدرمان، وايضا إنشاء نقطة إسعاف قرية أولاد مرجان على الطريق الواصل بين ديرمواس والصحراوي الغربي، بجانب زيارة الوحدة الصحية بنزلة البدرمان، والتي تم زيادة مساحتها من أراضي الوحدة المحلية وسيتم تطويرها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

اشرف علي الزيارة أحمد العمدة - منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، و د إيمان علي منسق مدينة ملوي، ففي مدينة ملوي، مجلس قروي نواى، يتم إنشاء الآتي:

خدمات حياة كريمة

١- المجمع الخدمي نواى، يتم عمل السقف الخرساني للدور الأول علوى.

٢- المجمع الزراعي بقرية نواى، جارى أعمال الهدم للمبنى القديم.

٣- جناح مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، تم الانتهاء وتسليم الجناح كامل.

٤- أعمال الكهرباء، تم عمل القواعد الخرسانية لبعض أعمدة الانارة استعدادا لبدء صنفرتها و دهاناتتم عمل القواعد الخرسانية لعدد ٢ كشك كهرباء.

مجلس قروي تونا الجبل، يتم الآتي:

1- مدرسة تونا الجبل الابتدائية، جاري العمل فيها من ناحية المباني و التشطيبات بنسبة تنفيذ تصل ل 72%.

2- المجمع الخدمي تونا الجبل، تم الانتهاء من أعمال الخرسانة و تجهيز المبني لبدء التشطيبات.

3- مدرسة عزبة مروان للتعليم الأساسي، تم تجهيز التخشيبة للاساسات الخرسانية للمدرسة.

بمجلس قروي المعصرة، يتم الآتي:

١- المجمع الخدمى معصرة ملوى، تم الإنتهاء من الاعمال الخرسانية للمبنى وجاري أعمال البناء والتشطيبات بنسبة تنفيذ 60%.

٢- المجمع الزراعي، تم انتهاء أعمدة الدور الارضى وجاري أعمال عزل الأساسات بنسبة تنفيذ 30 %.

٣- توسعة مدرسة الشهيد بالمعصرة، جاري تجهيز أعمدة الثالث علوى بنسبة تنفيذ 40 %.

٤- توسعة مدرسة جاد الله، العمل جاري باعمدة الثالث علوى بنسبة تنفيذ 30%

5- مدرسة وحدة المعصرة، جاري الإعداد لسقف الدور الخامس مع الإستمرار في أعمال البناء بنسبة تنفيذ ٤٥%.٥- تنجيل الملعب الرياضي، جاري اعداد الأرضية وتجهيز السور بنسبة تنفيذ ٣٥%.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.