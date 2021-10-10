وزير التعليم: السوشيال ميديا مكان ملوث ومؤذي.. وجروبات «الماميز» أزمة

انتقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخلها الواضح في تقييم المناهج وقرارات الوزارة، قائلا: «منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للتدخل في أشياء لا يجب التدخل فيها، مثل المناهج والتقييم، وهذا الأمر يجب أن يترك للمختصين».

ولفت الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»، إلى أن هناك حملات ممنهجة من أشخاص بالداخل والخارج، لها أهداف ومصالح: «السوشيال ميديا أصبحت مكانا ملوثا جدا، ومؤذي، ويستخدم استخدام خاطئ».

جروبات «الماميز» تسبب أزمة للوزارة

وعلق وزير التربية والتعليم، على انتشار فكرة «الجروبات» على مواقع التواصل، التي تسبب أزمة نتيجة تدخلات أولياء الأمور قائلا: «مفيش فصل في مصر، الأهالي فيه مش عاملين جروب، وهذه الجروبات تتدخل في أشياء ترهق المؤسسة التعليمية، ويجب أن يكون هناك مجلس أمناء ونواب مجلس الشعب، لكن لما كل مواطن يعمل نفسه نائب على السوشيال ميديا ويتكلم، يبقى صعب نتعامل معاه».

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تصدر رأي عام حول بعض القضايا دون الخوض في الأرقام والإحصائيات: «البعض ينشر صورًا لفصل مزدحم ويتم تداولها وفي الحقيقة هذا الفصل هو واحدًا من بين فصول كثيرة، ونفس المشهد يتكرر بشكل موسمي على غرار ما حدث في 2019 و2020».

نتعامل في وقائع ازدحام الفصول خلال 60 دقيقة.. وعاقبنا مديرة المدرسة

وواصل وزير التربية والتعليم بشأن وقائع ازدحام الفصول وكيفية تعامل الوزارة معها، موضحًا: «نتعامل مع هذه المشاهد في أقل من 60 دقيقة، وهناك موظفون يخطئون ويعاقبون، ومن الصعب أن نقوم برفد أي موظف في الجهاز الإداري للدولة، وقمنا بتغيير القائمين على المدرسة في الواقعة المحددة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم معاقبة مديرة المدرسة».

السوشيال ميديا ليست بيئة مناسبة.. ومفيش فايدة منها

وأردف طارق شوقي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن السلبيات والمشكلات: «بنحب الحوادث، ومفيش أي نقاش حول موضوع فلسفي له علاقة بالتعليم، وبالتالي أنا لا أراها بيئة مناسبة أبدًا، ولا توجد فائدة تعود علينا منها».