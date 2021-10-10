«التعليم» عن تطوع المعلمين: «فيه استجابة ممتازة وباصين ليها كعمل خير»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن باب التعيين الذي عملت به الوزارة فيما مضى قد تم إغلاقه، حيث إنه لا يوجد موازنات تخص تعيين أي معلم، لذا لجأت الوزارة إلى وزارة المالية التي حددت 20 جنيها في الحصة للمعلم المتطوع للتدريس، «إحنا بنجتهد علشان نجيب موارد، ولذا نحث الناس على دفع المصاريف البسيطة، وهي دي الحاجات اللي بندورها في صورة خدمات أخرى ونحل بيها عجز المعلمين قدر الإمكان».

شوقي: سبب فجوات المعلمين رغبتهم في العودة لمحافظاتهم

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن الوزارة لديها إرث سابق من عجز المعلمين رقميا وآخر يخص سوء التوزيع وعجز بالجودة بخلاف رغبة كل معلم في المكوث في بلده دون انتقال منها، «بيتعينوا بمدن تانية ويقولوا أنا مغترب وعايزين نرجع، وده بيسبب فجوات».

شوقي: لدينا عجز يفوق الـ260 ألف معلم بالوزارة في مختلف التخصصات

وأوضح أن الوزارة لديها عجز يفوق الـ260 ألف معلم بالوزارة في مختلف التخصصات، لافتا إلى أن تعيين 30 ألف معلم يكلف الدولة مليارا بالحد الأدنى للأجور، «حجم العجز بالحد الأدنى 9 مليارات، وفيه في الدولة أولويات ومطالبات كتيرة على وزارة المالية، وبالتالي منقدرش نطلب حاجة بالحجم ده، وبالتالي بالموارد اللي عندنا فتحنا باب التطوع للمعلمين، واللي يحب يساعدنا أهلا وسهلا، وفيه استجابة من الناس ممتازة لأنهم فاهمين أنها قضية دولة وباصين ليها كعمل خير».

وأكد أن مثل هؤلاء المعلمين سيحسب لهم خبرة في التدريس وسيتلقون التدريبات التي تتيحها الوزارة، حتى عندما تفتح الوزارة باب التعيين بالمستقبل القريب لزيادة المعلمين، ومن حصل على تلك الخبرة سيكون لهم الأولوية، «كأنه معلم تحت التدريب، وهيدوا 24 حصة في الأسبوع، يعني حوالي ألفين جنيه في الشهر».