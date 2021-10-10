إلهام شاهين تتسلم درع تكريمها من أتيليه القاهرة «صور»

افتتحت النجمة إلهام شاهين، معرض الفنان التشكيلي أبو الفضل الشيخ، بعنوان «تجليات» في قاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة بوسط البلد، والذي يستمر إلى منتصف أكتوبر الجاري، وذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالثقافة والفنون من بينهم الدكتور خالد البغدادي، الناقد التشكيلي، والدكتور جمال الشاعر وغيرهم، وشهدت الفنانة الندوة التي أعقبت افتتاح المعرض، والتي أدارها الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة.

«الجنايني» يشيد بمسيرة إلهام شاهين الفنية ومبادرتها للتبرع بأعضائها بعد وفاتها

ورحب الفنان التشكيلي أحمد الجنايني، بالفنانة إلهام شاهين، مشيدا بمسيرتها الفنية ومبادرتها الأخيرة التي أعلنت فيها التبرع بأعضائها بعد رحيلها، وكرَّم الجنايني الفنانة إلهام شاهين، وسلمها درع التكريم، وأعلن منحها العضوية الشرفية للأتيليه.

وأبدت الفنانة إلهام شاهين، إعجابها بلوحات المعرض، وتوجهت بالشكر للفنان التشكيلي أبو الفضل الشيخ على اللوحة التي رسمها لها، كما تقدمت له بالشكر على إهدائها اللوحة، كما توجهت بالشكر إلى الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، على التكريم ومنحها العضوية الشرفية للأتيليه.

وتحدث «الجنايني» عن دور الأتيليه في الحياة الثقافية وتأثيره، مشيرا إلى أنه الجهة الوحيدة في مصر التي تملك حق الترشيح لجوائز الدولة في مجالاتها الثلاثة الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وقدم نبذة عن معرض الفنان أبوالفضل، الذي يضم نحو 30 لوحة قائلا إن أبو الفضل الشيخ لم يكن مجرد مصور يجيد فن الرسم والتصوير، لكنه عن يقين هو فنان متميز مشبع بالمحبة ومشغول بهموم الناس، وهو ما يلاحظه المتلقي على سطح اللوحات، مرة عبر عالمه الميتافيزيقي ومرة عبر التعبيرية الوحشية ومرة عبر التأثيرية، ليقدم عالما واعيا وعميقا.

البغدادي: إلهام شاهين على درجة عالية من الوعي

من جانبه، علق الدكتور خالد البغدادي، مرحبا بالفنانة إلهام شاهين، قائلا إنها فنانة على درجة عالية من الوعي، وعلى معاركها التي خاضتها ضد طيور الظلام، قائلا إنه من الضروري أن تتماسك الفنون المختلفة معا، وتتفاعل مع الثقافة، ودعا إلى تشجيع الفنون جميعا لنؤسس لفكرة تكامل الفنون.

وفي ختام اللقاء، ألقى الإعلامي جمال الشاعر قصيدة بعنوان «أنا رجل بلا ماضي».