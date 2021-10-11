ارتفاع سعر خام برنت إلى 83.20 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع، وارتفع خام برنت 81 سنتا بما يعادل 1%، إلى 83.20 دولار للبرميل،.

من جانبها، قلصت الكويت، أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا للشهرالثاني على التوالي في نوفمبر، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

الكويت تحدد سعر خام التصدير في نوفمبر عند 90 سنتا للبرميل

وحددت السلطات الكويتية، سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند 90 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 35 سنتا عن الشهر السابق، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

كما قلصت السلطات الكويتية، سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في نوفمبر إلى 1.80 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان ودبي، بتراجع 15 سنتا عن الشهر السابق.

وفي السعودية، أكد مصدر مطلع، أن شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط في العالم، أخطرت شركة تكرير واحدة على الأقل في شمالي آسيا بأنها ستورد لها كامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في نوفمبر المقبل.

وكانت الشركة السعودية، أعلنت في الأسبوع الماضي، أنها ستستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا في 2027 ليصل إلى 13 مليون برميل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، أمين الناصر، إن الطاقة القصوى للشركة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، مضيفا إن الشركة لن تصل إلى حدها الأقصى عند 13 مليون برميل يوميا قبل عام 2027.

وفي سياق آخر، تراجع المؤشر القياسي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو، اليوم الاثنين، وانخفض المؤشر 0.25% إلى 27977.57 نقطة، كما شهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، تراجعا بـ 0.08% ليحقق 1963.37 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».