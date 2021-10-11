ترخيص 101 سيارة كهربائية وغاز خلال الشهر الماضي بالمحافظات

شهد سوق السيارات في مصر مفاجئة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في وحدات الإدارة العامة للمرور 75 سيارة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور خلال الشهر الماضي.

السيارات الملاكي والأجرة

كما سجلت الإدارة العامة للمرور عدد من السيارات الملاكي والأجرة التي تم ترخيصها، وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للسيارات خلال شهر سبتمبر بعدما بلغ إجمالي عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي نحو 26 سيارة.

وسجلت السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود بنزين نحو 306 ألفًا و722 سيارة، فيما قدرت الطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج بنزين/ غاز طبيعي ما يقرب من 8 آلاف و642 سيارة.

وبلغ أعداد السيارات المرخصة من الفئات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود السولار نحو 100 ألف و589 سيارة، مقابل 8 سيارات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج السولار / غاز طبيعي.

الإدارة العامة للمرور

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالي عدد السيارات المستعملة المرخصة في مختلف وحدات المرور نحو 362 ألفًا و839 سيارة ة خلال شهر سبتمبر 2021.

وعدد السيارات التي سجلت بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» التي تم ترخيصها في وحدات المرور بلغ نحو 53 ألفًا و295 وحدة خلال شهر سبتمبر الماضي.

شهد سوق السيارات في مصر للسيارات المستعملة والحديثة تذبذب في حركة البيع منذ انتشار جائجة فيروس كورونا، مما أدى إلى ركود في حركة بيع السيارات.

وأعلنت بعض الشركات العالمية خلال تلك الفترة عن توقف في حركة الشراء والتبادل التجاري بين دول العالم بسبب عمليات الإغلاق التي شهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت حركة التجارة العالمية في الانفتاح بعدما أعلنت الصحة العالمية عن توفير لقاح فيروس كورونا، ومع بداية عام 2021 شهدت حركة التجارة العالمية بالانفتاح وانفراجها، مما أدى إلى انفراجه في تجارة سوق السيارات عالميًا ومحليًا.