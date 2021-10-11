«المحامين» تنتهي من لائحة الشئون القانونية للنقابة وتعقد جلسات نقاشية حوله

أعلن إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، الانتهاء من اعداد مشروع لائحة العمل داخل القطاع القانوني «الإدارة القانونية» بنقابة المحامين.

وقال «سعودي»، في بيان له: «التزاماً بنهج الشفافية مع المحامين والمحاميات، فإنه في ضوء آرائكم ومقترحاتكم، تمّ الانتهاء من اعداد مشروع لائحة العمل داخل القطاع القانوني بنقابة المحامين، وسيتمّ عرضها على المحامين في حلقة نقاشية خلال أيام معدودة، وسأعلن عن موعدها لمن يرغب في الحضور والمتابعة».

وكشف عن إطلاق صفحة رسمية على فيس بوك للقطاع القانوني لتكون جسرًا للتواصل بين المحامين والقطاع القانوني بالنقابة، وتيسير سبل التعامل والتعاون معها لهم ولجمهور المتعاملين مع القطاع القانوني.

استحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة

وكان «سعودي»، فور توليه مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، أعلن أنَّه سوف يعمل على استحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة لضبط الأمور فيها.

لائحة داخلية لضبط ايقاع نقابة المحامين

وأوضح: «أول ما تحتاج اليه أي ادارة في أي مؤسسة هي لائحة بمثابة نظام يضبط ايقاع عملها، لذلك فإن المنطلق الأول والخطوة الأولى لتطوير الادارة القانونية لنقابة المحامين أن يكون لهذه الإدارة لائحة تحكم كل صغيرة وكبيرة في نظام العمل بها».

وسبق أنَّ أصدَر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية ‏بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبد العزيز سعودي، المحامي ‏بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا أجر.‏

رؤية وتصور لتطوير التوصيف الوظيفي لنقابة المحامين

وجاء نص القرار كالتالي: «‏بعد الاطلاع على قانون المحاماة قد قررنا أنه يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية ‏والادارية العليا ـمتطوعًا بلا أجرـ وتحت إشرافنا المباشر القيام بمهام؛ الإشراف ‏العام على ادارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، و وضع الرؤية والتصور ‏لتطوير واعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل ‏داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بآداء مهامها».