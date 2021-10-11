وزير الري: مصر لن تسمح بحدوث أزمات مياه مستقبلية أو حالية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري: «إنَّ الدولة المصرية أن تسمح بحدوث أي أزمات مياه مستقبلية أو حالية»، مضيقًا أنَّ الوزارة تضع نصب أعينها على كل قضايا المياه، وما يتعلق منها بالتنمية، مؤكّدًا أنَّه لا توجد أي تنمية دون توفير المياه.

الوزارة تضع نصب أعينها كل قضايا المياه

أكّد وزير الري، في كلمته التي ألقاها خلال لقاءه مع عدد من الكتاب والصحفيين، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أنَّ الوزارة وقطاعاتها المختلفة تضع نصب أعينها مستقبل المياه وما يتعلق منها بخطط التنمية التي تنفذ حاليا وتأثير الزيادة السكانية عليها، وتعمل على تنمية الموارد الحالية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، من مياه النيل ومياه الجوفية، فضلًا عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، مؤكّدًا أنَّ مصر أكبر دولة في العالم حاليًا تعيد استخدام المياه المعلحة.

مصر تستعد لتنظيم أسبوع القاهرة للمياه

وتابع وزير الري، أنَّ مصر تستعد حاليًا لتنظيم حدث ضخم عالمي وهو أسبوع القاهرة للمياه، والذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعايته، كما سوف يلقي الرئيس كلمة مسجلة أيضًا، إضافة إلى كلمة رئيس المجر وعدد من المسؤولين الدوليين المهتمين بقضايا المياه، لافتًا إلى أنَّ هناك مشاركين من كل دول العالم، وهذا العام سوف تكون هناك مشاركة من الأرجنتين وبيرو.

وأشار إلى أنَّ أسبوع المياه سوف يشهد عرض العديد من الدراسات المهمة والأبحاث التي تتعلق بالمياه، وسوف تكون من كل دول العالم، لافتًا إلى أنَّ مصر منفتحة على كل الدراسات دون أي حساسية.