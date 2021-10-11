ضبط 1235 قضية تموينية في 24 ساعة.. أبرزها 11 طن أعلاف فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (3,3 طن لحوم مجمدة مستوردة) دون مستندات وتشكل خطراً على الصحة العامة بالقاهرة، و(2,15 طن مقطعات دواجن لحوم) مجهولة المصدر بمطعم القاهرة، و(1,252 طن مفروم دواجن – دهون حيوانية – لحوم مجمدة) في القاهرة، وضبط (1,5 طن سكر تمويني وأرز تمويني و450 عبوة زيت تمويني) قبل الإتجار بها في السوق السوداء بالأقصر، و(2,25 طن دقيق بلدي) قبل بيعه في السوق السوداء بالأقصر.

ضبط 11470 قطعة ملابس جاهزة مغشوشة

كما تمّ ضبط 400 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين استولى عليها مالك مخبز بلدي، وضبط المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بالقليوبية وبحوزته (4 ماكينات صرف سلع تموينية يتحصل بها على رصيد غير شرعي)، و (11470 قطعة ملابس جاهزة مغشوشة و70 ماكينة خط إنتاج) بالقليوبية، و(3854 عبوة خمور مهربة جمركياً بالأقصر، و(11,500 طن أعلاف حيوانية فاسدة بالشرقية، و(2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية.