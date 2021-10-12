حظك اليوم الثلاثاء 12-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحب الكثير من الناس متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم باستمرار، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق.

حظك اليوم برج الحمل 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك، وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء، وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يوجه ذهنك اليوم لكل الأفكار التي تسهم في تنمية المال والأعمال والاستثمار.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يساعدك الفلك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب.. تتفهم الاختلاف ويساعدك ذلك على الاقتراب من الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه اليوم لحقوقك وادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بالمحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يشحن يومك بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك جاذبية والقمر يدفعك للتركيز على واجبات منزلية وعائلية وتكسب دعم الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 12-10-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يمدك بقوة التحمل ويساعدك اليوم على إنجاز أعمالك بكل حماس.

حظك اليوم برج العذراء 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأوقات حلوة، وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 12-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ في برجك يمنحك إصرارا على إصابة أهدافك والفرص متاحة لإثبات وجودك.

حظك اليوم برج الميزان 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك ببعض التوتر والإرباك، لا تتسرع في ردود أفعالك، وتجنب الصدام مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل علاقات العمل يمنحك اليوم الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تلمس القلوب وتجد الكلمة المناسبة لكل موقف، وتسيطر على من حولك بعطاء جارف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعدم التركيز.. راجع جيدا خطواتك وقم بحساباتك جيدا تفاديا للخسائر والأخطاء.

حظك اليوم برج القوس 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

تعطي لمن حولك مثالا يُحتذى به في الحب بشرط أن تحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 12-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. فإن تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم برج الجدي 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

تتقدم بثقة نحو من تحب، كما أنّ القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم برج الدلو 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 12-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر ويمدك ذلك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك.

حظك اليوم برج الحوت 12-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع أورانوس يجعلك اليوم جذابا، وتعرف كيف تشيع من حولك جوا من العذوبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.