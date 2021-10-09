القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان يلتقط صورا مع الطلاب في أول أيام الدراسة

حرص الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بمرافقة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على التقاط الصور التذكارية، بمقر رئاسة الجامعة، مع طلاب أسرة «من أجل مصر المركزية»، واتحاد الطلاب، تدعيما لدور الأنشطة الطلابية، وإيمانا بأهميتها القصوى، وقام الطلاب بدورهم بتقديم التحية الكشفية للأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، احتفالاً بتولي سيادته قائما بأعمال رئيس الجامعة.

مهدي يؤكد على أهمية الأنشطة الطلابية ودور الأسر والاتحادات

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، على أهمية الأسر الطلابية واتحاد الطلاب، ودورهم في تنظيم الأنشطة التي تساهم في توطيد الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وبعضهم، والاندماج مع المجتمع سواء داخل أوخارج الجامعة، وغرس روح الولاء والانتماء، بجانب دورها الترفيهي والترويح عن الطلاب، والمساهمة في اكتساب العديد من المهارات، وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم، وهو ما يجعل الجامعة تولي اهتماما كبيرا بهذا الدور في ظل رؤية وتوجه الدولة والقيادة السياسية، واهتمامها البالغ بالشباب.

جاء ذلك بعد مشاركة أسرة «من أجل مصر المركزية» بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام، رائد الأسرة، ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والطالب إسلام البيومي، الأخ الأكبر للأسرة، والطالبة يارا هاني، الأخت الكبرى للأسرة، واتحاد الطلاب برئاسة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة؛ في تنظيم فعاليات حفل استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد 2021- 2022، واستقبال ضيوف الجامعة.

أسرة «من أجل مصر المركزية»

وقد قامت أسرة من أجل مصر المركزية، خلال اليوم الدراسي الأول، بعمل استمارات تعارف للطلاب بمختلف كليات الجامعة، وتوزيع الإرشادات اللازمة، لتعريفهم بأنشطة الأسرة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والرحلات والمعسكرات والجوالة، وكذلك التعريف بخدماتها للطلاب والخريجين بمختلف النقاط والكليات بالجامعة.

كما قام اتحاد الطلاب بتقديم التوعية للطلاب بأهمية الأسر الطلابية وما تقدمه من أنشطة داخل الجامعة، بجانب تقديم التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية.