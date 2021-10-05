تعليم الغربية: منع العقاب البدني وخطة لمواجهة كورونا

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جميع المدارس أنهت كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وجرى عقد سلسلة اجتماعات وزيارات لجميع الإدارات التعليمية، واجتماع مع مديري الإدارات والمدارس لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد.

استعدادات لمواجهة فيروس كورونا داخل المدارس

وأوضح في بيان صحفي، اليوم، أن هناك جهدا كبيرا مبذول بجميع المدارس استعداداً للعام الدراسي، مشددا على تطبيق الكتاب الدوري رقم 24 بشأن استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي، وتطبيق الكتاب الدوري 18 والكتاب الدوري رقم 27 بشأن متابعة تلقي العاملين بالدواوين والمدارس لقاح فيروس كورونا والتنسيق الدائم مع الإدارات الصحية لتنفيذ خطة تطعيم العاملين بقطاع التعليم.

وكشف عن صدور تعليمات واضحة بضرورة الانتهاء الكامل من تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب ووضع علامات التباعد بالأفنية والفصول وتوافر أجهزة كواشف الحرارة بالمدارس وكذلك المطهرات وتعليق الملصقات الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

ربط تسليم الكتب بالمصروفات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه طالب بسرعة الانتهاء من تسليم الكتب للمدارس مع تنفيذ ما ورد من تعليمات وربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات، والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتأكيد على إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس ومتابعة تفعيل الأنشطة التربوية.

منع العقاب البدني والنفسي للطلاب

وشدد «حسن»، على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب وكذلك تفعيل وتطبيق التعليمات الخاصة بالأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني مع التأكيد على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن وعقد ندوات تثقيفية للطلاب، ومتابعة التزام المدارس بجدول الإشراف اليومي، وتنفيذ القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016 المنظم لمجموعات التقوية المدرسية، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.