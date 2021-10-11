سقوط أمطار خفيفة على مدينة بنها بالقليوبية

شهدت مدينة بنها في محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة على أنحاء المدينة، وسط استمرار حركة مرور المواطنين واستمرار حركة البيع والشراء بالمحلات، حيث لم تؤثر الأمطار على الشوارع نظرًا لقلتها، فيما أعلنت محافظة القليوبية الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأيام المقبلة مع اقتراب فصل الشتاء.

أجرت «الوطن» بثًا مباشرًا لنزول الأمطار الخفيفة بمدينة بنها في محافظة القليوبية ورصدت حركة المواطنين خلال هذه الأمطار، ولمشاهدة البث:

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الانتهاء من تنفيذ 2898 غرفة صرف أمطار القليوبية

في وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الانتهاء من تنفيذ 2898 غرفة جديدة لصرف الأمطار بالمناطق الساخنة والحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين العامة التي كانت تعاني من التأثر الشديد في الحركة المرورية والمشاة أثناء فترات هطول الأمطار في موسم الشتاء وخاصة في طريق مصر إسكندرية الزراعي وأنفاق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بالمدن وأنفاق الطريق الزراعي.

إجراءات مياه القليوبية استعدادا لمواجهة الأمطار

واتخذت شركة مياه القليوبية عددًا من الإجراءات بالتنسيق بين قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ وفروع الشركة ومجالس المدن والأحياء لمواجهة الأمطار منها:

- تطهير بالوعات صرف الأمطار.

- تطهير شبكات الصرف الصحي.

- تنفيذ محاكاة جاهزية وتحرك المعدات وفرق الطوارئ لرفع مياه الأمطار والسيول.

- تدريب فرق الطوارئ على مواجهة الأمطار والتخلص منها في وقت محدد وسريع.

- الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على السيارات.

- تجهيز طلمبات خاصة لرفع مياه الأمطار من الأنفاق.

- صيانة وتطهير محطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار.

- متابعة جاهزية المحطات والطلمبات والشبكات والشنانيش.

- متابعة صلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيلها وتشغيل السيارات.

- مراجعة خطة انتشار المعدات والتأكد من عملها وجاهزيتها للتعامل الفوري مع هطول الأمطار.