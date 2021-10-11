«التعليم» تصدر قرارا عاجلا بشأن فصول خدمات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة في فصول خدمات الثانوية العامة المسائية، مؤكدة أنها تواكب موعد بدء الدراسة للعام الدراسي للمنتظمين، حيث إن هؤلاء الطلاب يعاملون معاملة الطلاب المنتظمين المقيدين قيدًا قانونيًا بالمدارس الرسمية الحكومية، وذلك في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه.

وزير التعليم يتفقد مدرسة النيل الثانوية بنات

وفي سياق منفصل، تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مدرسة النيل الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2022/2021.

وهنأ الوزير الطالبات بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهن كل التوفيق والنجاح والتفوق، مؤكدًا حرص الوزارة، انتظام الدراسة بالمدارس حضوريًا هذا العام، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، دون معوقات، وحرص الوزير على تفقد فصول المدرسة، والمعامل، والمكتبة.

وناقش الطالبات حول انتظام العملية التعليمية هذا العام، والعائد من حضورهن، وأشاد الوزير بنسبة الحضور أثناء تفقد فصل لطالبات الصف الثالث الثانوى حيث أكد الطالبات أهمية الحضور، وحرصهن على الاستفادة من شرح المعلمين.

«شوقي» يوجه الطلاب بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة

كما وجه الدكتور طارق شوقي الطالبات بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة والتي منها «بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر، وقناة مدرستنا (1) ومدرستنا (2)»، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرحا وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

خلال الزيارة، شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، مع التشديد على اتباع إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس كافة، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما في نهاية الجولة أشاد وزير التربية والتعليم، بأداء المعلمين وحرصهم على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن مدرسة النيل الثانوية للبنات تتكون من 24 فصلًا تعليميًا، ومجهزة بالسبورات التفاعلية، وعدد الطلاب 710 طالبة، وبها 7 حجرات لممارسة الأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى معمل للغات، وملحق بالمدرسة قاعة فيديو كونفرانس.