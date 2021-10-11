«التعليم» تكشف حقيقة اختطاف 4 تلاميذ من مدرستين بالإسكندرية

حالة من الذعر والخوف انتابت المجموعات الخاصة بأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي مع ثالث أيام بدء الدراسة، بعدما زعم البعض اختطاف 4 تلاميذ من مدارس الإسكندرية؛ 3 تلاميذ من مدرسة المتحدة بمنطقة السيوف شرقًا، وتلميذة من مدرسة في منطقة الساحل غربًا؛ مما دفع «الوطن» للتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لمعرفة حقيقة الأنباء.

شائعات تواجه تعليم الإسكندرية مع أول أيام الدراسة

وقالت نادية فتحي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن كل ما أثير خلال الساعات الماضية يعد شائعات مروّجة من البعض بهدف إثارة الفتن والبلبلة بين أولياء الأمور مع أول أيام الدراسة.

حقيقة اختطاف 3 تلاميذ من مدرسة المتحدة

ونفت مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، اختطاف أي تلميذ من مدرسة المتحدة، مشيرة إلى أنه تم التأكد من إدارة المدرسة التي أكدت على استمرار العملية التعليمية دون أي مشكلة خلال أول أيام الدراسة.

قصة ولية أمر أبلغت عن اختطاف ابنتها من مدرسة في الإسكندرية

وأوضحت: «فيما يخص اختطاف تلميذة من إحدى مدارس الساحل غرب الإسكندرية، ترجع إلى تقديم ولية أمر لبلاغ لشرطة النجدة بأنها ذهبت إلى المدرسة ولم تجد ابنتها وزعمت أنه تم اختطافها، إلا أنه تبين لها بعد ذلك أن طفلتها كانت في دورة المياه وأنها تحركت دون أي سؤال أو رجوع لإدارة المدرسة».

وطالبت مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من جميع أولياء الأمور توخي الحذر في نقل مثل تلك الأخبار والتأكد من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.