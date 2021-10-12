السيرة الذاتية لوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة التونسية آمال موسى بلحاج

عينت الأستاذة المساعدة في علم الاجتماع في جامعة منوبة بتونس، آمال موسى بلحاج، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ضمن الحكومة التونسية الجديدة التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والمكونة من 24 عضوا من بينهم 9 امرأة.

آمال موسى بلحاج شاعرة وأستاذة جامعية تونسية

والوزيرة التونسية الجديدة هي شاعرة وأستاذة جامعية متحصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع الديني والسياسي سنة 2012 وشهادة الدراسات المعمقة في علم الاجتماع سنة 2005، وكذلك شهادة الدراسات العليا في علم اجتماع المغرب العربي وشهادة الدراسات العليا في علم الاجتماع الثقافي سنة 2001 بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار سنة 1994.

وتشغل آمال موسى بلحاج إلى حين تعيينها اليوم منصب عضو اللجنة الوطنية القطاعية لعلم الاجتماع في تونس وهي عضو منتخب في المجلس العلمي لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار منذ 2017 وعضو في وحدة بحث حول «المجتمع والمجتمع الموازي» التابعة لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة منذ 2009.

والتحقت آمال موسى بلحاج بالجامعة التونسية سنة2011 بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار التابع لجامعة منوبة لتدريس المواد ذات الصلة باختصاص علم الاجتماع.

وكانت آمال موسى بلحاج قبل ذلك مسؤولة على الموسوعة التونسية وعدد من الندوات الدوليّة بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة «قرطاج» وعملت خبيرة غير متفرغة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الآلكسو» من مارس 2014 إلى مارس 2015 كما اشتغلت بالقسم الثقافي في جريدة الصباح من سنة 1996 إلى غاية سنة 2007، وهي أيضا كاتبة رأي في جريدة الشرق الأوسط اللندنية منذ سنة 2001 ولها ركن أسبوعي في جريدة الشروق اليومية.

ونشرت آمال موسى العديد من الكتب من بينها «بورقيبة والمسألة الدينيّة: إلى أي حدّ طغى التوتر في علاقة الدّيني بالسياسيّ؟» و«التّرجمة في بيت الحكمة» بالإضافة إلى كتاب مشترك بينها وبين الأستاذ الدكتور عبد القادر الزغل يحمل عنوان: «حركة النهضة بين الإخوان والتونسة» وعدد من الإصدارات الثرية والدراسات البحثية العميقة.