أول رئيسة وزراء عربية تعين 36% بحكومة تونس من السيدات في اليوم العالمي للفتاة

يحتفل العالم في يوم 11 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للفتاة، وهو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة، من أجل دعم الأولويات الأساسية لحماية حقوق الفتيات ومنحهن المزيد من الفرص للحياة أفضل، وتزامنًا مع ذلك الاحتفال أعلنت نجلاء بودن، والتي تعد أول رئيسة وزراء في منطقة الشرق الأوسط تشكيل الحكومة التونسية، حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.

36% من الحكومة التونسية سيدات

عينت نجلاء بودن 36% من حكومتها من السيدات، بواقع 9 وزيرات من أصل 25 وزير في الحكومة التي قامت بتشكيلها تنفيذًا لتكليف الرئيس التونسي، وقالت رئيسة الحكومة، في كلمتها أثناء إعلان تشكيل الحكومة، إن هدفها إرجاع الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة في الدولة، وهي ثقة لا تتحقق إلا بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق.

وأشارت «بودن» إلى أنّ إرادة الحكومة هي العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها وانفتاحها على كل الأطراف، متابعة حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، تم الحفاظ على الهيكلة الكبرى للوزارات.

الرئيس التونسي يكلف «بودن» بتشكيل الحكومة

وبحسب إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، فإن نجلاء بودن كانت تشغل وظيفة أستاذ تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، كما أنّها مختصّة في علوم الجيولوجيا، وتعمل ضمن تنفيذ خطة برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت عن تكليف الرئيس قيس سعيد، لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة، جاء ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس التونسي للسيطرة على حالة الانفلات الذي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية، عقب سيطرتها وهيمنتها على البرلمان في البلاد.