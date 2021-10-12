إصابات «كورونا» حول العالم تتخطى حاجز 239 مليون حالة

تخطت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، حاجز 239 مليون حالة، منذ ظهوره قبل نحو عامين، وسجلت الإصابات 239037231 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4872802 حالة، بينما صعدت حالات الشفاء إلى 216298685 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2594 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 1347 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 334163 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2594 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 2007 حالات إصابة جديدة بالفيروس، و 141 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3725242 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 282227 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في بريطانيا إلى 8193769 حالة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، 40224 إصابة جديدة بـ«كورونا» و28 وفاة، أمس الاثنبن، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8193769 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 137763 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار نواب بريطانيون، إلى أن إجراءات الحكومة في بداية كورونا الربيع الماضي شكلت واحدة من أكبر الانتكاسات في تاريخ الصحة العامة، وأوضح النواب، أن الإجراءات أدت إلى أخطاء جسيمة، والتأخيرات التي حدثت في ذلك الوقت تسببت في وفيات كان من الممكن تفاديها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وألقى النواب، في تقرير، باللائمة على الحكومة في الضوابط المبسطة على الحدود، والتي استمرت بالفعل في ذروة الفيروس، على الرغم من حقيقة أن 33% من حالات الإصابة بـ«كورونا» المستورد خلال الموجة الأولى تم اكتشافها في الوافدين من إسبانيا، و29% من فرنسا.

نواب بريطانيون يصفون جهود الحكومة لتطعيم السكان بـ الناجح

ووصف النواب البريطانيون، الذين أجروا مقابلات مع أكثر من 50 شخصا من أجل التقرير، بمن فيهم رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون ومستشاروه العلميون، جهود الحكومة لتطعيم السكان بالناجح، إذ تلقى 49.2 مليون شخص ما نسبته 85.5% من السكان فوق 12 عاما الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و45.2 مليون أي بنسبة 78.6% الجرعة الثانية.

وفي السعودية، أصدرت وزارة التعليم، أمس الاثنين، توجيها عاجلا إلى الإدارات في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، بتحويلهم إلى التعليم عن بعد أو الانتساب، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.

واستثنت الوزارة السعودية، من القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم اللقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.

من جانبه، وافق مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، على إقامة المعارض والأنشطة التجارية المرخصة في المناطق الخارجية المفتوحة، وفق الاشتراطات الصحية الخاصة التي تحددها وزارة الصحة، موضحا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.