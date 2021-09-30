«التشكيليين» تدعو الفنانين للمشاركة في مسابقة تجميل العاصمة الإدارية

دعت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفنانين للمشاركة في مسابقة الأعمال النحتية لتجميل ميادين العاصمة الإدارية، بعد إعادة طرح المسابقة، وذلك بهدف تصميم تماثيل ولاندمارك لـ3 ميادين في مدخل القرية الأوليمبية، قطر الميدان 40 مترا والعمل النحتي المطلوب سيكون 15 مترا وتصمميم الميادين الثلاثة من خلال مقترحات للمجسم النحتي مع إمكانية تنسيق الموقع للميدان بالكامل مع الوضع في الاعتبار أن تنسيق الميدان بالكامل اختياري للفنان وليس إجباريا.

- المطلوب:

تخطيط عام لثلاثة ميادين، وعمل 3 تماثيل بقواعد مرتفعة تتناسب مع المساحات المفتوحة للميادين الثلاثة ومواقع الميادين الثلاثة، موضحة باللون الأحمر، وللفنان حرية التعبير ووضع الأفكار من حيث تصميم المجسم المجسم النحتي سواء كان يحتاج تصميم قاعدة أم لا.

المجسمات النحتية المقترحة للميادين يجب أن تعبر عن شكل رمزي لرياضة من الرياضات الأوليمبية المختلفة: «التنس، الفروسية، الاسكواش، ألعاب القوى، كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، الرماية الحية، الرماية الإلكتروني، القوس والسهم، الخرطوش.. إلخ» مع ضرورة الحداثة في المعالجة التشكيلية، ومراعاة التوزان بين الكتلة والفراغ والمساحات المحيطة.

القواعد والشروط المنظمة للمسابقة

- موعد انطلاق المسابقة 28 سبتمبر، وتسليم الأعمال يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

- يحق للفنان التقدم بحد أقصى ثلاثة أفكار لكل ميدان.

- عدم وضع اسم الفنان على العمل.

- ألا يكون قد شارك في إحدى المسابقات أو حصل على إحدى الجوائز.

- من حق الهيئة الهندسية الاحتفاظ بالأعمال الفائزة، والأعمال التي ترى أنها ستسفيد منها لمدة 6 أشهر من وقت انتهاء المسابقة على أن يتم مخاطبة أصحاب الأعمال الفائزة.

- يتم تسليم استمارة المشاركة مرفق بها الآتي:

* التصميمات والماكيت المجسم

* صورة البطاقة الشخصية

* c.v مختصرة عن الفنان وصورة شخصية وأهم أعماله مكتوبة على برنامج word

* يتم إرسال المرفقات على البريد الالكتروني: hyaahandsya@gmail.com

* التسليم في مقر الهيئة الهنسية يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أكتوبر 2021، من الساعة 5 إلى 9 مساء ولن يلتفت إلى أعمال تسلم بعد هذا الموعد.

جوائز المسابقة

الجائزة الأولى: 50 ألف جنيه

الجائزة الثانية: 25 ألف جنيه

الجائزة الثالثة: 15 ألف جنيه

وشهادات تقدير لجميع الأعمال المميزة.