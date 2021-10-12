إصابة أربعة أشخاص فى حادثي سير بأسيوط

أُصيب أربعة أشخاص، في حادثي تصادم، الأول وقع بين سيارتين نقل بمدخل الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة، والثاني بمدخل النقب بالطريق الشرقي القديم دائرة مركز أبنوب.

وتلقى اللواء عمر السويفيى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورقسم شرطة أسيوط الجديدة بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بمدخل الرحاب دائرة القسم ووقوع مصاب.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل بقيادة السائق «محمد بيومي صادق محمد»، 30 سنة، وسيارة نقل محملة بالأسمنت، قيادة السائق «إبراهيم ملاك غالي»، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، ونجم عن الحادث إصابة الأول وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى أسيوط الجديدة وتم التحفظ على السائق الثاني بمعرفة قوات الشرطة، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة بطريق الجيش القديم

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي قبل مدخل النقب بالطريق الشرقي القديم دائرة المركز ووقوع مصابين.

وبانتقال قوات الشرطة وسيارة الإسعاف تبين انقلاب سيارة ملاكي نجم عنه إصابة كل من «علي شمس الدين علم، 37 سنة، أمين شرطة، وماجد مهنى محمد، 37 سنة، وأمين نائب مهنى، 16 سنة، طالب»، جميعهم يقيمون بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.