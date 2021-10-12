ضبط شخص بالمنيا للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصين أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، والثاني يعمل بالخارج بإحدى الدول» بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم الأول واعترافه بنشاطه الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني «المتواجد خارج البلاد».

حجم التعاملات «600 ألف جنيه»

كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندي «600 ألف جنيه».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.