تعرف على مراكز تطعيم المسافرين بالجيزة

يبحث الكثير من المواطنين المقيمين داخل محافظة الجيزة وفي ضواحيها المختلفة والراغبين في السفر للخارج لتعرف على مراكز تطعيم المسافرين بالجيزة، وذلك في الرغبة للحصول على لقاح كورونا والذي يعد الآن ضرورة حتمية في بعد الدول للدخول إلى أراضيها سواء كان الغرض من السفر من أجل العمل أو الرغبة في التعليم والدراسة.

وترصد «الوطن» مراكز تطعيم المسافرين بالجيزة

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مراكز تطعيم المسافرين بالجيزة، وذلك تسهيلًا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا وتوفير اللقاحات والشهادة الصحية لهم من أجل التسريع في إجراءات السفر وحصولهم على لقاح كورونا.

مراكز تطعيم لقاح كورونا للمسافرين في الجيزة

حددت وزارة الصحة والسكان 6 مراكز لتطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من أجل السفر وجاءت أسماء هذه المراكز كالتالي:

- مكتب صحة أوسيم.

- مكتب صحة الصف.

- مكتب صحة زنين ومركز طب الأسرة زنين.

- مكتب صحة أطفيح رعاية شمال العياط ورعاية طفل البدرشين.

- مكتب صحة الحوامدية.

- مكتب صحة كرداسة.

خطوات حصول المسافرين على لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات التي يجب على المواطنين الراغبين في السفر إتباعها عند التسجيل وكتابة البيانات بصورة سليمة حتى يتثنى لهم الحصول على اللقاح، وجاءت الخطوات كالتالي:

-الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على زر «التسجيل لطلب اللقاح»، والموجودة داخل أيقونة خضراء اللون.

3 - يختار الفئة التي ينتمي إليها ويقوم باختيار فئة «تطعيم بغرض السفر»، وفي هذه الحالة يتم اختيار أيقونة «تطعيم بغرض السفر».

4 - يقوم المواطن بكتابة البيانات الكاملة المطلوبة وهي كالتالي:

- لغة التواصل.

- الاسم كما هو مدون في البطاقة أو وثيقة السفر.

- بلد الجنسية.

- الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع.

- المحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها.

- القسم أو المركز الذي يرغب فيه المواطن للحصول على اللقاح به.

- سبب السفر.

- جهة السفر.

- تاريخ السفر المتوقع.

- هل يعاني من أمراض مزمنة.

- الوظيفة.

- البريد الإلكتروني.

- رقم الهاتف.

- الهاتف الأرضي.

- الحصول على كود مكون من 20 رقم للحصول على لقاح كورونا.