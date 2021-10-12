ضبط شخصين في الجيزة يزوران شهادات PCR

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية قيام كلٍ من مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة، لأحدهما معلومات جنائية باستغلال شقة سكنية مُستأجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية في الجيزة كمطبعة دون ترخيص وتزوير شهادات تحليل (PCR) وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات جرى إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبحوزتهما الأجهزة والأدوات المُستخدمة: ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - لاب توب – مبلغ مالثي - 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية- 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير- مجموعة أوراق نتائج تحاليل (PCR) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مُقلد)- مجموعة ملصقات (استيكر)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.

ضبط موظفين بمجلس محلي في القليوبية بتهمة التربح

وفي واقعة أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إثنين من موظفي أحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية، باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما المتمثلة في منع إشغالات الطريق وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة في الإيصالات المُسلمة إليهما، والتحصل على باقي القيمة لمصلحتهما في إطار التربح المادي.