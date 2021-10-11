العثور على جثة مسن آسيوي متعفنة داخل شقته في المعادي

تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف لغز العثور على جثة مسن فيتنامي متعفنة داخل شقته في دائرة قسم شرطة المعادي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت النيابة العامة المباحث العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار، الذي يقيم فيه المسن، تمهيدًا لتفريغها لرصد المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

الشرطة تكشف ملابسات الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل احدي الشقق السكنية بالعقار، وبالانتقال تبين أن الرائحة الكريهة تنبعث من شقة مسن فيتنامي، وعقب استئذان النيابة العامة، تمّ كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة المسن في حاله تعفن كامل، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، وكشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة ولا توجد بعثرة في محتويات الشقة تدل علي وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات

التحفظ علي كاميرات المراقبة

وأكّد مصدر أمني أنَّه تمّ التحفظ علي جميع كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي يقيم فيه المسن الفيتنامي، تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين علي العقار في وقت معاصر للواقعة.

وأوضح المصدر أنَّ تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، سوف يحدد عمل فريق البحث.