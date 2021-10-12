مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالدائري الإقليمي

شهد الطريق الدائري الإقليمي منذ قليل، حادث انقلاب ميكروباص، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، أثناء سيره في اتجاه التجمع الخامس، وعلى الفور نقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام لتلقى الرعاية والعلاج اللازم، كما نقل الشخص المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

السرعة الزائدة تتسبب في انقلاب ميكروباص على الدائري الإقليمي

وكانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع حادث مروري، على الطريق الدائري الإقليمي المتجه نحو التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتبين بعد إجراء الفحص أن هناك سيارة ميكروباص تعرضت للانقلاب نتيجة للسرعة الزائدة.

وأدى ذلك إلى وفاة شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى الدفع من قبل إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث وتسيير المرور.