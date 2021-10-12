حصيلة غرامات أول موسم لـ«مصايف الإسكندرية» بعد عام الغلق: وصلت لـ706 آلاف جنيه

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إجمالي الغرامات التي تمّ توقيعها على شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف الماضي، والتي بلغ قيمتها 706 آلاف جنيه، حيث تمّ تحرير 166 غرامة و39 إنذار على 51 شاطئا بالقطاعين الشرقي والغربي.

جاء ذلك وفق تقرير ختام الموسم الذي أصدَرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، والذي بين عدد من المعلومات والارقام الهامة عن أول مصيف تشهده الإسكندرية بعد غلق عام كامل بسبب فيروس كورونا.

شاطئ المندرة مجاني.. وتخصيص جزء لذوي الهمم

شهد صيف 2021 تخصيص شاطئ المندرة ليصبح أول شاطئ مجاني تماما شامل الخدمات فى شواطئ الإسكندرية وبمساحة 230 متر وبطاقة استيعابية 2500 فرد.

أعقب ذلك تخصيص جزء من هذا الشاطئ لأصحاب الهمم وملوك الكراسي والجمعيات الخيرية ودور الأيتام والمستشفيات وغيرهم، ثم تلاه صدور قرار باستقبال كل الجمعيات الخيرية واصحاب القدرات الخاصة بالمجان علي الشواطئ العامة.

وتمّ استقبال ذوي الهمم وحالات التقزم والشلل الدماغي وأطفال مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب وكذلك أطفال مستشفى «57357»، وأيضًا محاربات مستشفى «بهية» لأورام الثدي ومستشفى «أيادي المستقبل» ومعهد الأورام ودور الملاجئ، والأيتام والقرى الأكثر فقرًا والنجوع، ولـاول مرة دور المسنين، وكذلك الأطفال بلا مأوى وغيرها من الفئات الخاصة.

فيما وصل عدد الجمعيات الخيرية إلى 135 جمعية بإجمالي 18700 فرد، منهم ما يقرب من 7500 فرد من ذوي الهمم.

1500 شكوى من رواد الشواطئ

واستقبلت خطوط الشكاوى وصفحة الإدارة الرسمية وعلى موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف نحو 1500 شكوى، وتمّ حل 98% منها.

وانفردت الإسكندرية هذا الصيف بتقديم خاصية الحجز الإلكتروني، واستقبل موقع الإدارة الرسمي منذ 27 مايو الماضي وحتى الآن 8361 حجزًا إلكترونيًا بإجمالي 34 ألفًا و265 مواطنًا.

كما تمّ صيانة 3600 «شمسية» بجميع شواطئ المحافظة المجانية والعامة لضمان ظهورها بالمظهر اللائق، خاصة أنَّ تلك الشواطئ تستهدف الفئات العظمي من المواطنين لتدني قيمة أسعار تذاكر الدخول.