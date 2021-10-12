«التعليم» تؤكد انتظام العمل في المدارس بعد «الهزة الأرضية»

قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن ومسؤول غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والجيزة والمدن الساحلية قبل قليل، لم تؤثر على سير الدراسة في المدارس، مؤكدا أن زلزال القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض مدارس المدن الساحلية، لم يؤثر على سير العملية التعليمية في مدارس، موضحا أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي إخطارات بوجود أي مشكلات أو معوقات حدثت في المدارس بسبب الزلزال.

عبدالفتاح: العام الدراسي الجديد منتظم وأي مشكلات يتم حلها فورا

وقال عبدالفتاح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد منتظم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأن أي مشكلات تظهر يتم حلها فورا، موضحا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف عن حدوث هزة أرضية جنوب جزيرة كريت على بعد 314 كم شمال مرسي مطروح، مؤكداً أن المعهد لم يرصد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال «القاضي» في بيان له، إن الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظة الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية، لافتاً إلى أن الهزة الأرضية حدثت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وخط العرض: 11.40 شمال وخط الطول: 44.22 شرقا والعمق 2.20 كم.