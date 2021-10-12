وزير التعليم عن تعليق الدراسة بسبب الأمطار: القرار للمحافظين

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن العام الدراسي الجديد، يسير بشكل طبيعي ومنتظم بجميع المدارس، مؤكدًا أن الوزارة لم ولن تصدر إي قرارات بتعطيل الدراسة خلال الساعات المقبلة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بسبب الأمطار، وأن الأمطار لن تؤثر على سير الدراسة، منوهًا إلى أن مسؤولية تعليق الدراسة بسبب الأمطار في المدارس على مستوى المحافظات يعود إلى قرار المحافظ، حسب ظروف محافظته، وليس قرار الوزارة.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم ولا يوجد تأثير للأمطار على الدراسة

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، لافتًا إلى أن الأمطار لن يكون لها أي تأثير على سير الدراسة في المدارس.

وأوضح شوقي، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وزير التعليم: متابعة سير الدراسة بجميع المدارس تزامنا مع تساقط الأمطار.. والعام الدراسي الجديد يسير دون معوقات

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدراسة في رابع أيام بداية العام الدراسي الجديد، منتظمة بشكل طبيعي في المدارس، وأنه هناك تنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بضرورة تطبيق كافة التدابير الاحترازية المشددة ضد كورونا، لضمان سلامة التلاميذ وسير العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تسعي خلال العام الدراسي 2021-2022 لتقديم محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وزير التعليم: الدراسة منتظمة في رابع أيام بداية العام الدراسي الجديد

وأشار شوقي، إلى أنه في حال حدوث اختلاط إيجابي لحالة صحية مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي، ومتابعة حالته شريطة إخطار ما يفيد مخالطته لحالة إيجابية مؤكدة، منوهًا إلى أنه حال حدوث إصابة مؤكدة أو أكثر يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات، وتنفيذ آليات الغلق، طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 28 بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.