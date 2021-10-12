«المعلمين» تتحرك قضائيا ضد ولي أمر تعدى على وكيل مدرسة بالشرقية

كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس اللجنة النقابية بالعاشر من رمضان بحضور محامي النقابة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية حق المعلم، في واقعة اعتداء ولي أمر على مدرس بالشرقية.

النقابة تتخذ إجراءات الدفاع عن المعلم المعتدى عليه

وأكّد نقيب المعلمين، أنَّ التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوض تماماً، مشددًا على أنَّ النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لدفاع عن حق المعلم طلعت سالم، وللحفاظ على كرامة المعلمين ومنع التعدي عليهم.

كما تقدم وكيل المدرسة ببلاغ للشرطة، ذكر فيه تفاصيل الواقعة بشهادة 11 من العاملين بالمدرسة؛ بأن ولي أمر وبصحبة اثنين من البلطجية اعتدوا عليه بالسباب والضرب بآلة حادة على رأسه.

11 معلمًا يشهدون ضد ولي الأمر

وكانت غرفة العمليات المركزية بنقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله الأمين العام، أعلنت تلقيها شكوى من طلعت سالم، وكيل المرحلة الإبتدائية بمدرسة الشهداء بالحي الرابع التابعة لمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية، تفيد بأنَّه تمّ التعدي عليه بالضرب، في أثناء اليوم الدراسي من قِبل ولي أمر واثنان من البلطجية.

وأكّد خالد عبدالفتاح العزايزي أمين اللجنة النقابية بالعاشر من رمضان، أنَّه توجه إلى قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، وتمّ تحرير محضر ضد ولي الأمر، وعلى الفور ألقي القبض على المتهم وسيتمّ عرضه على النيابة.

الواقعة الثانية

وتعد تلك الواقعة الثانية من نوعها بعد أن أعلنت غرفة العمليات المركزية بنقابة المعلمين برئاسة محمد عبدالله الأمين العام أمس، تلقيها شكوى من محمد صدقي عدوي مدرس بمدرسة عمربن عبدالعزيز بإدارة المرج التعليمية، تفيد بأنَّه بعد انتهاء اليوم الدراسي، تفاجأ بولي أمر يوجه له السباب ويبصق في وجهه، وكاد أن يتعدى عليه، أمام تلاميذه.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة، وتخصيص رقم واتس آب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أى مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.