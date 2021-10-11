ولي أمر يتعدى على مدرس بالسباب ويبصق في وجهه بالمرج.. و«المعلمين» تحقق

أعلنت غرفة العمليات المركزية بنقابة المعلمين برئاسة محمد عبدالله الأمين العام ، تلقيها شكوى من محمد صدقي عدوي مدرس بمدرسة عمربن عبدالعزيز بإدارة المرج التعليمية، تفيد بأنَّه بعد انتهاء اليوم الدراسي، أمس، تفاجأ بولي أمر يوجه له السباب ويبصق في وجهه، وكاد أن يتعدى عليه، أمام تلاميذه.

ضبط دخول أولياء الأمور للمدارس

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعضاء اللجنة النقابية بالمرج، لبحث المشكلة، والذين تواصلوا مع محمد إبراهيم مدير عام إدارة المرج التعليمية، الذي قرر إحالة الموضوع للتحقيق، واستدعاء ولي الأمر للمدرسة.

وطالب نقيب المعلمين بضرورة ضبط دخول أولياء الأمور إلى الحرم المدرسي، وتفعيل لائحة الانضباط حفاظاً على كرامة المعلم، ومنع التعدي عليه بأب شكل، حتى يتثنى له أداء رسالته في تعليم الطلاب بأمان واستقرار.

رقم شكاوى نقابة المعلمين

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة، وتخصيص رقم واتس آب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.

زيارات ميدانية للمدارس

ووجه «الزناتي»، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أي مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسي، وإجراء زيارات ميدانية للمدارس، للاطمئنان على المعلمين والتأكّد من اتباع شروط السلامة الصحية من ارتداء الكمامات وتوافر الكحول والمطهرات، للحفاظ على سلامتهم خلال عملهم، مشددًا على توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر.

وأعرب «الزناتي»، عن تهانيه لجميع معلمي مصر بمناسبة العودة للدراسة، مشيرًا إلى أنَّه قرار صائب من الدولة بانتظام العملية التعليمية في المدارس التي تحقق أفضل طريقة لتعليم الطلاب، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.