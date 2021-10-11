3 وظائف قيادية بجامعة سوهاج.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن 3 وظائف خالية في جامعة سوهاج، وهي «أمين كلية التجارة، وأمين الجامعة المساعد، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب»، وهي من الوظائف القيادية التخصصية، ويبدأ التقديم لها من اليوم 11/10/2021، ويستمر لمدة شهر تنتهي في يوم 10/11/2021، وتقدم الطلبات باسم رئيس جامعة سوهاج بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب رئيس الجامعة، مع تقديم أصل و6 نسخ من ملف الإنجازات، في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان.

اختصاص وظيفة أمين كلية التجارة جامعة سوهاج

ويختص المتقدم لوظيفة أمين كلية التجارة، بالإشراف على البرامج والخطط التي يضعها مجلس الكلية واللجان والرئاسات المختلفة ووضع طرق وإجراءات تنفيذها ويسند إليه أعمال أخرى مماثلة في ضوء واجبات ومسئوليات الوظيفة والتي تتمثل في القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف، ويشترط اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

اختصاص وظيفة أمين جامعة سوهاج المساعد

ويشرف المتقدم لوظيفة أمين الجامعة المساعد، على تنفيذ القوانين والقرارات والنظم واللوائح المقررة التي تحكم الأعمال التي يشرف عليها، إلى جانب الإشراف على وحدات الجامعة مالياً وإدارياً والقدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف، ويشترط اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية والقدرة على استخدام الحاسب الآلي.

اختصاص وظيفة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب

أما وظيفة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، فيختص بالإشراف على أنشطة رعاية الشباب التي تتعلق بالإشراف على الإدارات طبقاُ للهيكل التنظيمي للإدارة العامة لرعاية الشباب والبحوث والدراسات التي تجري للتعرف على مشكلات الشباب.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف جامعة سوهاج

1- بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد موضحا به «الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه».

2- بيان تفصيلي عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3 - مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ومدعما بالمستندات وفقا لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية.

5 – سيره ذاتية.