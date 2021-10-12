سقوط صاحب مصنع بحوزته 2 طن زيوت مجهولة المصدر بالقاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع بحوزته 2 طن و5600 لتر زيوت مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين لكسب أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

2 طن زيوت سيارات داخل خزانات

نجحت حملة تموينية، في ضبط 2 طن «زيوت سيارات» مستلزمات إنتاج معبأه داخل خزانات دون مستندات «مجهولة المصدر» – و5600 لتر «زيوت سيارات» منتج نهائي معبأه داخل جراكن مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 1620 عبوة «زيت سيارات» منتج نهائي مغشوش ومقلد لإحدى العلامات التجارية – 5650 عبوة «فارغة وإستيكر» لزوم التعبئة».

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم

وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.