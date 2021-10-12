تعرف على مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2021

بدأ العام الدراسي الجديد 21021-2022 منذ 4 أيام، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2021 تختلف من محافظة لأخرى وذلك يرجع إلى الكثافة الطلابية التي تشملها كل مدرسة، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا كالحفاظ على التباعد الاجتماعي.

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2021 بمحافظة الجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2021 تختلف من مدرسة لأخرى، مؤكدة أنه جرى تقسيم الحضور إلى فترتين، تبدأ الفترة الأولى الساعة 6:45 دقيقة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة 5:30 مساءً.

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2021 في محافظة القاهرة

ومن جانبه أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أن مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2021، تبدأ في الساعة 7:45 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر، موضحاً أنه لم يقسم الطلاب على فترتين لأن الكثافة الطلابية تناسب الفصول الدراسية، فتصل كثافة الفصل في المرحلة الثانوية إلى 35 طالباً وفي المرحلة الإعدادية والابتدائية يتراوح الفصل من 30 إلى 40 طالبا.

وأكد الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، أنه جرى تقسيم حضور وانصراف الطلاب إلى فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى اعتباراً من الساعة 7:30 حتى الساعة 10:45 دقيقة، وتبدأ الفترة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة 2:15 دقيقة.

تقسيم حضور وانصراف الطلاب 2021 إلى فترتين

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، في بيان لها، أن حضور وانصراف الطلاب 2021، جرى تقسيمه إلى فترتين، المرحلة الابتدائية في المدرسة إلى فترتين: الفترة الصباحية للصفوف الأولى من الصف الأول حتى الصف الرابع الابتدائي، والفترة المسائية تشمل الصفين الخامس إلى الصف السادس الابتدائي.