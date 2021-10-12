«المركز الدولي للكتاب» يناقش «سقوط الفانتوم» في ذكرى انتصارات أكتوبر

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، يستضيف المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ندوة لمناقشة كتاب «سقوط الفانتوم» من مذكرات اللواء طيار فكري الجندي، عن بطولات وأسرار الطيران المصري على جبهة الجولان في أكتوبر 1973، وهو من إعداد صلاح البيلي، وذلك في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل 14 أكتوبر، يشارك في المناقشة كل من لواء طيار فكري الجندي، لواء دفاع جوى محمد حامد سلطان، لواء مخابرات حربية ناجي شهود.

ملامح كتاب «سقوط الفانتوم»

ويقع الكتاب في 9 فصول، تتحدث عن بطولات سرب الطيران المصري على جبهة الجولان السورية في ملحمة العبور العظيم سنة 1973، «يوم نجح المصريون في قطع ذراع إسرائيل الطويلة» وتحطيم وهم أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقهر.

ومن أجواء الكتاب، نقرأ: «في اليوم السابع من القتال الثاني عشر من أكتوبر، أرسل الملحق العسكري المصري في دمشق، وكان يعرف بضابط الاتصال العقيد محمد بسيوني، أرسل برقية إلى مركز القيادة الرئيسي في مصر مفادها (أسقط اليوم المقدم طيار محمد فكري الجندي طائرة فانتوم) وكانت الطائرة الفانتوم حتى ذلك الوقت أكتوبر 73 من أقوى وأحدث الطائرات في الترسانة الجوية الأمريكية».

احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر

وأطلقت وزارة الثقافة 1000 فاعلية فنية وفكرية حية في القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية، احتفالًا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب عروض على قناتها بـ«يوتيوب»، وكذلك المنصات الإلكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الإنترنت.