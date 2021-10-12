انتخاب وزيرة الصحة نائبا للدورة 68 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط

سلّمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رئاسة الدورة 68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى الدكتور علي محمد مفتاح الزناتي وزير الصحة الليبي، وذلك لانتهاء مدة رئاستها للدورة 67، وبعد موافقة أعضاء اللجنة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بحضور الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير عام منظمة الصحة العالمية لشئون الكورونا، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

وخلال أعمال الدورة الـ68 تم انتخاب كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، والدكتور أحمد روبلة عبدالله وزير صحة دولة جيبوتي، كنائبين لرئيس اجتماع الدورة 68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد موافقة أعضاء اللجنة.

زايد: أفغانستان بحاجة لمساعدات إنسانية

وخلال كلمتها سلطت وزيرة الصحة والسكان بحسب بيان، الضوء على حاجة أفغانستان للمساعدات الإنسانية، حيث أعربت عن دعم الإقليم للشعب الأفغاني وتضامنه معه، والالتزام بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أفغانستان بالرغم من التحديات الحالية.

إطلاق استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة 2022/2026

وأعلنت الوزيرة خلال الاجتماع الثالث للجنة الفرعية لاستئصال شلل الأطفال، برئاسة مصر والإمارات، إطلاق استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة 2022/2026، مؤكدة التعاون بين الدول الأعضاء وتكثيف ترصد فيروس شلل الأطفال وحشد الموارد والتمويل المحلي لتسريع وتيرة استجابة الدول الأعضاء لوقف سريان جميع فيروسات شلل الأطفال، كما لفتت إلى التقدم الكبير في استخدام اللقاح الفموي الجديد لشلل الأطفال.

وأشارت الوزيرة إلى اللجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي له والتي تتولى رئاستها، بعد انشائها بموجب قرار اعتمدته الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط في عام 2020، والتي شهدت تمثيل 10 دول أعضاء في اللجنة، لافتة إلى اتفاق الدول الأعضاء، خلال الاجتماع الأول، على تكثيف الدعم في 4 مجالات رئيسية، شملت تسليط الضوء على استئصال شلل الأطفال باعتباره طارئة صحية على مستوى الإقليم، والدعوة إلى حشد دعم سياسي رفيع المستوى وتوفير الدعم المالي، ووضع إجراءات جماعية في مجال الصحة العامة لتطبيقها في جميع أنحاء الإقليم، ودعم المرحلة الانتقالية الخاصة بشلل الأطفال.

تكثيف ادعم البلدان المتوطن بها «شلل الأطفال»

وأضافت الوزيرة أنّ أولويات اللجنة مواصلة التعاون مع مجلس مراقبة شلل الأطفال للاستفادة المثلى من الدعم الذي يقدمه المجلس في الإقليم، وتكثيف الدعم للبلدان اللتى يتوطن بها مرض شلل الأطفال، مؤكدة ضرورة مواصلة حشد الدعم والالتزام في البلدان المتضررة من فيروسات شلل الأطفال حتى يتسنى وقف هذا الفيروس سريعًا، كما لفتت إلى العمل على تكثيف الدعوة لإتاحة فرص التطعيم لجميع الأطفال في جميع أنحاء الإقليم، داعية الدول المتضررة وكافة دول الإقليم وأيضًا المجتمع العالمي للصحة والتنمية، لمواصلة حشد الموارد على نحو عاجل لتحقيق هذا التقدم.

ومن جانبه، وجّه الدكتور علي محمد مفتاح الزناتي، وزير الصحة الليبي، الشكر للدكتورة هالة زايد، لحسن إدارتها للدورة 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعلى ما بذلته من جهود في سبيل إنجاح دورتها وحتى افتتاح الدورة الحالية، مؤكدًا تقديم سبل الدعم لأعمال تلك الدورة للوصول إلى القرارات التي تعزز صحة المواطنين وتخفف من معاناتهم.

الصحة في صدارة جداول أعمال السياسات العالمية

واستعرض الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، التقرير السنوي لأعمال منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أنّ العاميين الماضيين شهدا تضامنًا وتعاونًا بين البلدان، من خلال حشد موارد الإقليم واجتماع وزراء الصحة وقادة الدول لتبادل الخبرات والتصدي لجائحة فيروس كورونا.

«الصحة العالمية» تشيد بجهود مصر في القضاء على فيروس سي

وأكد أنّ الصحة أصبحت تأتي في صدارة جداول أعمال السياسات العالمية، موجّهًا بالاستفادة من الفرصة والتصدي لكل ما يهدد الصحة العامة وحماية المواطنين، كما أشاد بجهود الدول الأعضاء في التغلب على التحديات الصحية، وأبرزها مصر والتي نجحت في القضاء على فيروس سي.

ووجّه الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الشكر للجنة الإقليمية لاستعراض التقرير السنوي الشامل، الذي أوضح حجم التحديات التي تواجهها دول الإقليم، والإنجازات العديدة التي تحققت، مشيرًا إلى أنّ الجائحة أثرت على دول الإقليم، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية الأساسية، كما وجّه الشكر للعاملين في القطاع الصحي لجهودهم خلال هذه الجائحة، وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في مجال الترصد، مُهنئًا الدول الأعضاء بالنهج الذي اتبعته في استخدام التكنولوجيا الرقمية في التواصل الفعال خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، دول إقليم شرق المتوسط لمواصلة الجهود التي بدأت منذ التصدي للجائحة لتحقيق الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا أنّ الصحة ليست أمرًا ثانويًا ولكنها أساس الأمن والاستقرار وازدهار المجتمعات لكي نتمكن من العيش في عالم أكثر صحة وأكثر عدلًا.

وسلطت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون كورونا، الضوء على دعم رؤية 2023 بما في ذلك تعزيز القدرات في مجال الاتصال والتمويل الإنمائي على أساس استراتيجي إقليمي، كما شددت على أنّ الدول الأعضاء بحاجة إلى ضمان تحقيق جميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مشيرة إلى أهمية اتباع نهج الاكتفاء الذاتي في بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في ظل التحديات الراهنة.