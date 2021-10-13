«التموين»: 60% نسبة صرف السلع المدعمة في النصف الأول من أكتوبر

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر بلغت حتى الآن مع مرور نصف الشهر نسبة 60% من إجمالي النسبة المقررة للصرف.

28 سلعة تموينية توفرها الوزارة لمستحقي الدعم

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع منافذ صرف السلع التموينية لا يزال يتوافر فيها كل السلع التموينية الأساسية المقررة على بطاقات التموين، والتي يبلغ عددها 28 سلعة توفرها الوزارة لمستحقي الدعم التمويني.

64 مليون مواطن حصة كل منهم شهريا 50 جنيها

ويستفيد من منظومة الدعم التمويني 64 مليون مواطن مقيد على بطاقات التموين بحصة كل مواطن 50 جنيها شهريا، فيما يستفيد من منظومة الخبز المدعم عدد 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا بحصة 5 أرغفة لكل فرد.

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لجميع مخازن الجملة في المحافظات، والتي يبلغ عددها 1500 مخزن جملة، 4 آلاف طن سكر يوميا، و3 آلاف طن زيت يوميا، و1000 طن أرز يوميا، و1000 طن مكرونة يوميا.

قائمة أسعار سلع التموين لشهر أكتوبر 2021

- سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

- الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

-عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

-فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

- شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

- صلصة طماطم 300 جم 4.75.

- جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

- مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 5.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

- زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي 17 جنيها.

- زيت خليط 1 كجم 21 جنيها.

- مكرونة 1 كجم 8.50 جنيهات.

- مكرونة 500 جم 4.25 جنيهات.

- دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيهات.

- علبة كبريت 1 جنيه.

- كيس ملح 1 جنيه.

- بار حلاوة طحينية 2 جنيه.

- ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه.

- كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه.

- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

- كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

عدد المنافذ التموينية

ويبلغ عدد المنافذ التي توفر السلع التموينية للمواطنين 38 ألف منفذ بدال تمويني، ومنافذ مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها 6300 منفذ، وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.