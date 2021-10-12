ناهد السنوسي: الرئيس التونسي يحترم المرأة ويثق في قدراتها القيادية

قالت ناهد القيزاني السنوسي، رئيسة رابطة الإطارات النسائية بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إنه لأول مرة في تاريخ تونس والعالم العربي امرأة تتقلد منصب رئيس حكومة، وهو أعلى منصب في الحكومة التونسية، وهذا ليس بغريب على الرئيس قيس سعيد، حيث أنه أثبت منذ توليه رئاسة الجمهورية في تونس، أنه يحترم المرأة ويثق بكافئتها وقدراتها القيادية، وبرهن على ذلك في تعيينه امرأة لإدارة ديوان رئاسة الجمهورية.

ناهد السنوسي: الشعب التونسي تنفس الصعداء بعد إعلان الحكومة

وأضافت ناهد السنوسي لـ«الوطن»: «أمس تنفس الشعب التونسي الصعداء، بإعلان حكومة تونسية تحترم مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بنسبة 39% حكومة المصعد الاجتماعي كلها كفاءات غير متحزبة لا تشوبها شائبة، وبذلك يبرهن الرئيس قيس سعيد ويؤكد إيمانه الراسخ بضرورة اعتماد الكفاءات قبل الولاءات عكس ما كان يحدث في العشرية الأخيرة، التي تميزت بالصراعات السياسية، ومقايضة الحزام السياسي المزعوم للحكومة لأجل الحصول على منافع خاصة ضاربين عرض الحائط المصلحة العليا للوطن».

تونس تحررت من قبضة البرلمان

وتابعت رئيسة رابطة الإطارات النسائية بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية: «بعد 25 يوليو2021 تحررت تونس من هذه الممارسات ومن قبضة البرلمان، وتتوق لتغيير جذري للمشهد السياسي، فالشعب الذي خرج في تفويض صريح للرئيس قيس سعيد لإنقاذ البلاد، وجدد ثقته يوم 3 أكتوبر الجاري في رئيس الجمهورية، داعما ما تضمنه المرسوم 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، مشددين على عدم العودة لمنظومة ما قبل 25 من يوليو، واليوم ومع إعلان تركيبة الحكومة الجديدة حكومة الكفاءات تعود ثقة التونسيين في دولتهم ومؤسساتها، اليوم يحيا الأمل من جديد في دولة عادلة ناجزة مقاومة للفساد، الرئيس قيس سعيد سيخلده التاريخ كأول رئيس للجمهورية التونسية استجاب لإرادة شعبه وتحدى منظومة الفساد، شكرا سيدي الرئيس كل يوم نتأكد أننا أصبنا الاختيار».