«كيا» تطرح الجيل الجديد من سيارة «2022 Forte» المدمجة.. اعرف المواصفات

أعلنت شركة «كيا» عن طرح السيارة السيدان 2022 Forte المدمجة مع مجموعة من التحسينات، بما في ذلك عناصر التصميم الأمامية والخلفية الجديدة، وشاشة عرض ملاحة عريضة مقاس 10.25 بوصة 1، ومجموعة موسعة من تقنية Drive Wise ADAS الجديدة والمحدثة.

تقدم السيارة السيدان المدمجة، ست ميزات قياسية لـ ADAS2 ومجموعة 15 نظامًا، بما في ذلك نظام المساعدة على تتبع المسار، ونظام التحكم الذكي بالسرعة القائم على الملاحة، ومساعد القيادة على الطرق السريعة 3، وتحذير الخروج الآمن 5.

مبيعات «فورتي» تحقق أفضل مبيعات لها

قال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا أمريكا الشمالية وكيا أمريكا: «لقد ساعدت مبيعات فورتي القوية كياعلى تحقيق أفضل مبيعات لها في الربع الثالث في تاريخ الشركة، ويستعد طراز 2022 المحدث لمواصلة هذا الزخم الناجح، ومع تصميمها المعاصر، ومجموعة قوية من ميزات ADAS القياسية، وقوة 201 حصان من طراز جي تي المثير، تواصل فورتي 2022 رفع المستوى في قطاع سيارات السيدان المدمجة."

وتتوافر السيارة Forte بأربعة فئات (FE وLXS وGT-Line وGT).

مواصفات 2022 Forte المدمجة

في الجزء العلوي من التشكيلة، تقدم Forte GT تجربة أداء حقيقية مع محرك توربو رباعي الأسطوانات بقوة 201 حصان. تعتبر سيارة السيدان الرياضية المدمجة هذه بقوة 200 حصاناً من الطرازات البارزة في فئتها بفضل ديناميكيات القيادة المتوازنة.

وتتوافر في السيارة تصميمات المصابيح الأمامية الأكثر أناقة ومصدات أمامية وخلفية معدلة لإبراز صورة أوسع وأقوى، ومصابيح ضباب LED مدمجة، وتصميمات عجلات معدنية جديدة مقاس 16 بوصة و17 بوصة باللون الرمادي الداكن.

كما تتوافر في سيارة كيا 2022 Forte مقصورة حديثة تحددها مساحة داخلية عالية التقنية تتمحور حول السائق، وتشمل التحسينات على الميزات الرئيسية، مجموعة شاشة TFT LCD ملونة أكبر مقاس 4.2 بوصة ونظام Apple CarPlay و Android Auto6.