مصرع طالبة ثانوي صعقا بالكهرباء في المنوفية بعد لمس عمود إنارة

لقيت طالبة مصرعها في قرية شوشاي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صعقًا بالكهرباء أثناء ملامسة عمود كهرباء في أحد شوارع القرية، وجرى نقلها إلى المستشفى؛ لمحاولة إنقاذها ولكن وافتها المنية أثناء نقلها.

حزن في قرية شوشاي على وفاة طالبة بماس كهربائي

وأكد عدد من أهالي القرية لـ«الوطن»، أن الفتاة طالبة في الصف الثاني الثانوي، ولقيت مصرعها بعد لمس عمود كهرباء ما تسبب في وفاتها، مؤكدين أن حالة من الحزن الشديد خيمت على القرية بعد الإعلان عن وفاة الطالبة. وتم إخطار قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بوفاة طالبة في قرية شوشاي بأشمون

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مامور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع طالبة تدعى «م.ع» إثر ملامستها عمود إنارة به كهرباء؛ ما تسبب في وفاتها بدائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، وسماع أقوال أسرتها وشهود العيان .