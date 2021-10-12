شهود عيان: اندلاع حريق «الثلاثيني» أثناء تفريغ شحنة وقود

أكد شهود عيان أن الحريق الذي اندلع في محطة وقود بشارع «الثلاثيني»، في مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، اندلع أثناء عملية تفريغ حمولة للوقود داخل المحطة.

وقال أحد الشهود إن الحريق اشتعل على الأسفلت، وامتدت النيران إلى محل سوبر ماركت، بجوار محطة الوقود، مشيراً إلى أن الحريق تسبب في تدمير المحل بالكامل.

وأضاف أن عدداً من المواطنين حاولوا السيطرة على النيران باستخدام طفايات الحريق، إلا أن قوة اللهب حالت دون السيطرة عليه، وامتدت إلى المحال المجاورة.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، من السيطرة على الحريق، بعدما تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى البنايات السكنية القريبة من محطة الوقود.

وقال الشهود إن ألسنة اللهب امتدت من محطة الوقود إلى الأماكن المجاورة لها، ولم يتمكن العاملون في المحطة من السيطرة عليها، مما أدى إلى اشتعال النيران في محل مجاور، والتهمت محتوياته بالكامل.

لا إصابات في الحريق

ونفت مصادر طبية مسؤولة بمديرية الصحة بالإسماعيلية نقل اي مصابين في الحريق إلي المستشفيات فيما دفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش إلي مكان البلاغ لتأمينه.

وقال شهود عيان إن الشرطة فرضت كردوناً امنياً حول مكان الحريق، فيما تم اغلاق اتجاه واحد من الشارع وتشغيل الاتجاه الآخر وتسيير الحركة المرورية.

وقالت المصادر الأمنية إن فريقاً من المعمل الجنائي وصل إلي مكان الحادث لفحصه ومعرفة السبب الرئيسي الذي تسبب في اشتعال النيران في محطة الوقود.