حظك اليوم برج القوس الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يفعل مواليد برج القوس أي شيء في سبيل تحقيق أهدافهم المنشودة، لذلك يسعون وراء طموحاتهم وشغفهم بشكل دؤوب، كما يتميزون بالطيبة الشديدة مما يجعلهم طفوليين بعض الأحيان.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك في الأمور المهنية والمادية وراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

ينصحك الفلك بدراسة وقع كلماتك على الطرف الآخر قبل أن تتفوه بها وذلك إذا أردت إصلاحا.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.