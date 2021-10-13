حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر أنثى برج الجدي من أكثر الناس انضباطا وقدرة على التحكم بالنفس، كما أنها من الناس الذين يمتلكون حسا عاليا من المسؤولية التي تخوّلهم إلى تكوين رقابة ذاتية على النفس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع نبتون يحفز اليوم طموحاتك ومهاراتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.