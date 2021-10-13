حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر الأشخاص مواليد برج الحوت من الشخصيات الغامضة نسبيا، والتي لا يسهل على الآخرين فهمها، كما يعرف عنهم أنهم حالمين ورمانسيين ويكرهون الرفض.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في وضع داعم يجعلك تُحسن التصرف وتعرف كيف تكسب مساندة الجميع بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. تناغم القمر مع نبتون يعدك بيوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.