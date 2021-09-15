فرحه أول أكتوبر.. مقتل شاب برصاصات الغدر على باب مسجد بالدقهلية

سادت حالة من الحزن الشديد قرية «الأحمدية»، مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لمقتل الشاب «أحمد كامل العجمي قدوس»، على باب «جامع البحر» بالقرية، بعدما أطلق عليه شاب، على خلاف معه، طلقات خرطوش من سلاح ناري، وفر هارباً، إلا أن مباحث الدقهلية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، بعد هروبه إلى مدينة جمصة.

الأهالي: المجني عليه حدد فرحه أول أكتوبر

وأكد أهالي القرية أن الشاب «أحمد كامل العجمي قدوس» كان على خلق وملتزما بالصلاة في المسجد، وكان يستعد للزواج، وحدد فرحه في أول أكتوبر القادم، وجهز منقولات الزوجية، وحدد موعد الزفاف بعد حوالي شهر.

وأوضح الأهالي أن الخلافات بين المجني عليه والمتهم منذ فترة، ووصلت إلى الضرب، وتجددت الخلافات منذ فترة، وجلس الطرفان في قعدة عرفية حضرها كبار المنطقة، وتم أخذ التعهدات على الطرفين بعدم التعرض لبعضهما.

إطلاق المتهم النار على المجني عليه وهو خارج من المسجد

وذكروا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عقب صلاة العصر يوم الثلاثاء، أمام «جامع البحر» بالقرية، وهرع الأهالي لإنقاذ المصاب، ونقلوه إلى مستشفى شربين المركزي لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

وأوضح شهود عيان أن المتهم كان بانتظار خروج المجني عليه من المسجد، وما إن أبصره حتى أطلق الخرطوش تجاهه فلم يصبه، وحاول المجني عليه أن يهرب بعيداً، إلا أن المتهم أطلق عليه عياراً آخر، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وفي سياق متصل، شيع أهالي قرية الأحمدية، في ساعة مبكرة اليوم، جنازة الشاب «أحمد كامل العجمي قدوس» وسط حالة من الحزن الشديد بعد أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض علي المتهم، بعد فراره إلي مدينة جمصة للاختباء بها، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.