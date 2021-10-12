أخبار المنيا في 24 ساعة: تطورات أزمة اللقاحات والمحافظ يلتقي النواب

فتحت النيابة الإدارية بالمنيا تحقيقاً جديداً مع 7 أفراد بأمن مخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة، على خلفية العثور على لقاحات فيروس كورونا ملقاة أمام ترعة قرية «إبشاق»، في مركز بني مزار، وكشفت التحقيقات المبدئية حدوث مشادة كلامية بين سائق السيارة التابعة لوزارة الصحة المخصصة لنقل اللقاحات، وأفراد أمن المخازن، الذين أكدوا أن عملية تفريغ الأمصال من السيارة لم تستغرق سوى نصف ساعة، أعقبها مغادرة السائق موقع المخزن متوجهاً للقاهرة.

وفد تنمية الصعيد يتفقد مشروعات المنطقة الصناعية بالمطاهرة

وتفقد وفد من هيئة تنمية الصعيد عدد من المشروعات التي تم تطويرها ورفع كفائتها ومنها عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حرصه على دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، لتطوير المشروعات الإنتاجية.

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مشروعات حياة كريمة

كما عقد محافظ المنيا لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة القضايا التي تتعلق بالمواطنين، للعمل علي إيجاد حلول سريعة لها، مؤكداً أن المحافظة تشهد نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة الحالية، نتيحة ما يتم تشيده من مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وسلم محافظ المنيا 30 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج، ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، تحت شعار «فرحتك فرحتنا»، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير».

حملات داخل المدارس لنشر الوعي بين الطلاب

وواصلت وحدة حقوق الإنسان، التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمنيا، تنفيذ فعاليات حملات التوعية داخل المدارس لنشر الوعي بين الطلاب، وتعريفهم بأهمية المشروعات القومية، وذلك بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ومديريتي التربية والتعليم والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

حملة للتبرع بالدم والبلازما بجامعة المنيا في ذكرى انتصارات أكتوبر

وأطلقت جامعة المنيا، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، حملة للتبرع بالدم والبلازما ضمن فعاليات الاحتفال بالذكري 48 لانتصارات أكتوبر، تعزيزا لدور الجامعة، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي، لزيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وأهمية التبرع لإنقاذ حياة الآخرين.