أخبار الإسكندرية.. هزة أرضية و«التعليم» تتصدى للشائعات

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثا عديدة على مدار الساعات الماضية، أبرزها حدوث زلزال دون اضرار، فيما تم نقل وحدة البرج القديم لصحة الأسرة إلى مبنى مجاور بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تطوير الوحدة، كما تصدت «تعليم الإسكندرية»، إلى الشائعات التي طالت العملية التعليمية منذ بدء الدراسة هذا العام.

زلزال الإسكندرية

وشعر سكان محافظة الإسكندرية بهزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وخط العرض : 11.40 شمال وخط الطول: 44.22 شرقا والعمق 2.20 كم، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البحوث الفلكية التي أعلنت سريعاً عن حدوث الهزة بعد تداول المواطنين السؤال عن الزلزال.

فيما طالب الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، من أولياء الأمور عدم الدخول إلى أي مدرسة وعدم تكدسهم أمام المدارس للمساعدة في انتظام العملية التعليمية وممارسة التلاميذ للأنشطة التربوية المختلفة.

كما أكد على ضرورة التصدي للشائعات حيث طالب أولياء الأمور بتوخي الحذر في نقل مثل تلك الأخبار والتأكد من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن المديرية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي تستهدف للنيل من العملية التعليمية.

نقل الوحدة الصحية في برج العرب القديمة إلى مبنى مجاور

وأعلنت الدكتورة ناهد هرفي مدير عام إدارة برج العرب الطبية، عن نقل وحدة البرج القديم لصحة الأسرة إلى مبني مجاور بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تطوير الوحدة، حيث يتم رفع كفاءة الوحدة ضمن عمليات تطوير تشهدها مدينة برج العرب القديمة على هامش مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».