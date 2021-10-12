ارتفاع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم، بمحلات الصاغة، دون المصنعية بقيمة جنيهين في كل جرام ذهب، ليواصل المعدن الأصفر الارتفاع على المستوى المحلي والعالمي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بعد أن سادت أسواقه أمس، حالة من الهدوء، تزامنا مع تعطل عمل البورصات العالمية، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا.

أسعار الذهب تتحرك عالميا.. وارتفاع بقيمة 2 جنيه لكل جرام

وتحركت أسعار الذهب محليا مساء اليوم بقيمة 2 جنيه، في كل جرام، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 من 880 جنيها إلى 882 جنيها في ختام تعاملات اليوم، بينما ارتفع جرام الذهب عيار 22 من 807 جنيهات، ليصل إلى نحو 809 جنيهات، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر جرام الذهب عيار 21 من 770 جنيها ليسجل نحو 772 جنيها.

وارتفع جرام الذهب عيار 18 إلى 662 جنيها في المساء، بعد أن سجل في التعاملات الصباحية 660 جنيها للجرام الواحد، أما الذهب عيار 14، فسجل سعر الجرام مع ختام التعاملات نحو 515 جنيها، بعد أن سجل في التعاملات الصباحية نحو 513 جنيها، وأخيرا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 442 جنيها بدلا من 440 جنيها في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب على الصعيد العالمي

وعلى المستوى العالمي، سجل عيار 24 سعر 56.63 دولار بينما سجل جرام عيار 21 49.55 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو42.47 دولار، وبلغ سعر أوقية الذهب 1761.37 دولار.

كان الدكتور واصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إن أسعار الذهب أمس الاثنين، شهدت ارتفاعا طفيفا عالميا، لم يكن له تأثير على الأسعار في الأسواق المحلية التي سادها الهدوء، ما سمح بصعود الدولار الأمريكي، بعد انتهاء أزمة رفع سقف الديون الأمريكية، بعد موافقة الكونجرس الأمريكي.