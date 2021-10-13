جواهرجي بالمحلة: مكافأة 200 ألف جنيه لمن يدل على سارق 1800 جرام ذهب

مكافأة مالية قدرها 200 ألف جنيه، أعلنها المحاسب محمود أبو هلال، جواهرجي وتاجر مشغولات ذهبية بالمحلة، بالأمس، لمن يدلي بمعلومات عن سارق كيلو و800 جرام مشغولات ذهبية من داخل محل تجاري الخاص به.

أبو هلال ينشر صورة الشاب المتهم

«أبو هلال» عرض صورا للشاب المتهم «أحمد.ع»، صاحب الصورة المشار إليه وكان يعمل منذ 16 سنة معه.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم كلف رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة بلاغ سرقة كيلو و800 جرام دهب على أيدي عاملة بمحل بمنطقة الصاغة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجَّه «سالم» المحامي العام بسماع أقوال صاحب المحل وشهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط وداخل محل بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة.

تفاصيل سرقة 1800 جرام مشغولات ذهبية بمحل بسوق الصاغة بالمحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من المدعو محمود أبو هلال صاحب محل مصوغات ذهبية، بتحرير المحضر 10078 جنح أول المحلة، ضد شاب عامل لديه بالمحل يدعي «أ.ب» بسرقة كيلو و800 جرام ذهب من المحل الخاص به بمنطقة الصاغة بدائرة القسم.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لكشف غموض الواقعة وسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.

فريق بحث جنائي لضبط المتهم الهارب

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها تحت إشراف الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة، لكشف وتحديد موقع المتهم الهارب.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهم الهارب.