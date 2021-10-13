قصة شاب لم ينم منذ 8 سنوات: «كنت باكل 25 كيلو لحمة كل أسبوع.. وعايز أعيش طبيعي»

وقف عاجزا أمام فشل الأطباء في تشخيص حالته، سيطرت عليه حالة من الحيرة والقلق بعد معاناته من عدم النوم لمدة 8 سنوات، قصد أكثر من 100 عيادة في قنا والقاهرة وأجرى نحو 70 أشعة و150 تحليلا في محاولة للوصل إلى تشخيص سليم وعلاج دون جدوى.

«شنودة ناجح»، 34 عاما، ابن مدينة نجع حمادي، فشل الأطباء في تشخيص حالته وعلاجه بعد معاناته من عدم النوم على مدار 8 سنوات.

الشاب القنائي يحكي قصة عدم النوم

يقول «شنودة»: «في بداية 2002 شعرت بألم في الظهر، فلجأت إلى الأطباء وشخصوا الحالة بوجود مشكلة في النخاع الشوكي، ومع مرور الأيام والسنين قلت ساعات نومي تدريجيا، ومنذ 8 سنوات لا أستطيع النوم نهائيا».

وأضاف لـ«الوطن»: «خلال هذه السنوات قصدت عيادات أطباء المخ والأعصاب والعظام والباطنة لأجد حل لمشكلة عدم النوم، وعرضت نفسي على 100 طبيب وأجريت 70 أشعة بكل أنواعها ونحو 150 تحليلا لوظائف الجسم دون جدوى»، لافتا إلى أنه أنفق ما يملك في محاولة العلاج.

ولفت إلى أن الأطباء شخصوا حالته بوجود مشكلة في النخاع الشوكي، تسببت في عدم النوم بشكل طبيعي، مؤكدا أن كل الأشعة والتحاليل أثبتت أن جميع وظائف الجسم سليمة، وفي النهاية وصف الأطباء مسكنات ومنوم: «عندما أتناول الأقراص المنومة كنت أنام نصف ساعة فقط».

واستطرد: «كنت قوي البنية وأساعد الناس في الأعمال الثقيلة، وكنت وقتها أتناول نحو 25 كيلو لحم في الأسبوع ونحو 30 بيضة في اليوم، ولكن بعد تعبي راحت قوتي، وأطالب الأطباء بحل مشكلتي»، موضحا أن قصته قد لا تلقى مصداقية من الناس: «من لا يصدق يأتي للعيش معي لمعرفة مدي صدق كلامي».